“Po gënjen”, Irani shpërthen ndaj Trump: S’kemi kërkuar të përkulemi para Shtëpisë së Bardhë, nuk negociojmë nën presion

Në një postim në platformën X, Misioni i Iranit në Kombet e Bashkuara ka reaguar ndaj komenteve të presidentit amerikan Donald Trump se Irani po kërkon negociata në Shtëpinë e Bardhë.

Në postim thuhet se: “Asnjë zyrtar iranian nuk ka kërkuar ndonjëherë të përkulet para Shtëpisë së Bardhë. E vetmja gjë më e neveritshme se gënjeshtrat e tij (Trump) është kërcënimi i tij i poshtër për të “eliminuar” Liderin Suprem të Iranit.

Irani NUK negocion nën presion, NUK pranon paqe nën presion dhe me siguri JO me një luftënxitës të dështuar që përpiqet të mbahet relevant.

Irani do t’i përgjigjet çdo kërcënimi me një kundër-kërcënim dhe çdo veprimi me masa reciproke.”