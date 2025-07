Po “fluturonte” me veturë, policia e Ferizajt gjobit 23-vjeçarin, ia sekuestron patentë shoferin për 3 muaj Sot rreth orës 01:27 njësia policore e Ferizajt, në rrugën magjistrale Ferizaj-Kaçanik, në Fshatin e Vjetër, ka ndaluar një veturë me targa vendore. Gjatë kontrollit, është konstatuar se shoferi G.K. (23 vjeç) po drejtonte automjetin Golf me shpejtësi prej 145 km/h, në një zonë ku kufizimi i lejuar është 50 km/h. Shpejtësia është matur me…