‘Po flet për hava’, përplasje mes Kastratit të PDK-së e Bislimit të LDK-së

Debati është nxehur kur Bislimi i ka thënë Kastratit se PDK-ja në fushata zgjedhore “gjithmonë ka qenë gjymerte”.

“E gjymerte ka qenë në fushata PDK-ja duke premtuar miliona dhe vende pune. Të gjitha do të ishin të mirëseardhura nëse do të dihet nga do të vinin burimet financiare”, ka thënë Bislimi në një debat televiziv në RTK.

Kjo deklaratë e ka nxitur Kastratin, duke i thënë se po “flet për hava”.