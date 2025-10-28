“Po e largoj Dimalin nga kryetari i Kuvendit”, Limaj zbulon ofertën e minutave të fundit që Kurti i bëri të dielën

Kreu i NISMA-s, Fatmir Limaj, ka treguar për ofertën e minutave të fundit të Albin Kurtit në këmbim të votave të partisë së tij për Qeverinë e re. Limaj ka treguar se të dielën kur ishte caktuar seanca për votimin e Qeverisë, ka zhvilluar një takim 10 minutësh me Kurtin, ku ky i fundit i…

Lajme

28/10/2025 21:50

Kreu i NISMA-s, Fatmir Limaj, ka treguar për ofertën e minutave të fundit të Albin Kurtit në këmbim të votave të partisë së tij për Qeverinë e re.

Limaj ka treguar se të dielën kur ishte caktuar seanca për votimin e Qeverisë, ka zhvilluar një takim 10 minutësh me Kurtin, ku ky i fundit i ka treguar se ka gatishmëri për ta larguar Dimal Bashën nga kryetari i Kuvendit dhe për ta zhvendosur në ministri.

Kreu i NISMA-s ka treguar në Klan Kosova se që nga zgjedhja e Dimal Bashës kryetar i Kuvendit të Kosovës s’kanë pasur kurrfarë komunikimi me Kurtin dhe se janë takuar vetëm të dielën në ambientet e Kuvendit.

Megjithatë Limaj ka treguar se s’ka pranuar, meqë qëndrimi i tij është se Dimal Basha s’duhet të jetë në asnjë pozitë pas shkrimit për UÇK-në.

Limaj ka kërkuar që nga fillimi i negociatave pozitën e kryekuvendarit, të cilin Kurti nuk ia kishte dhënë dhe kishte deklaruar se nuk mund ta marr atë pozitë me 3 deputetë.

Të dielën, Kurti ka propozuar Qeverinë e re ku në të e ka propozuar pjesë të kabinetit edhe Dimal Bashën i cili aktualisht është kryekuvendar, ndërsa dje në një konferencë për media deklaroi se Bashën e sheh pjesë të ekzekutivit por nuk tregoi për ofertën që ia kishte bërë Limajt. /Lajmi.net/

