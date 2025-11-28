“Po du me besu që ata as që nuk e kanë kqyrë çfarë dite osht” – Eliza Hoxha për seancën në Hagë

Eliza Hoxha nga Partia Demokratike e Kosovës shpreson që vendim i Gjykatës Speciale për të mbajtur seancë për Hashim Thaçin gjatë ditës 28 Nëntor të mos jetë diçka e qëllimshme.

Përndryshe, ajo e konsideron si fyerje të madhe ndaj tij dhe gjithë shqiptarëve të Kosovës.

“Është shumë zor me komentu, duke qenë se është e themelume nga Kuvendi i Kosovës, por e spostuar, kushtimisht ta them, për një lloj neutraliteti dhe mosimponimi, se ashtu si është arsyetuar…”, ka thënë Hoxha në DPT Te Fidani.

“Po du me besu që ata as që nuk e kanë kqyrë çfarë dite osht. Po du me besu”.

“Në çdo variant tjetër, mendoj se është fyerje e jashtëzakonshme karshi edhe Kosovës, edhe komunitetit shqiptar në Kosovë, edhe vetë presidentit Thaçi dhe të gjithë atyre që janë aty”.

