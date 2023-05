Po diskutoheshin debatet e tyre, Olta nuk “guxon” as ta shikoj në sy Efin Debate të ashpra e të lodhshme sonte në “Post Big Brother VIP Albania”. Pas Kiarës, po debatet edhe mes Efit dhe Oltës, shkruan lajmi.net. Ato debatuan ashpër me njëra-tjetrën, por Olta nuk pati “guxim” as ta shikonte në sy atë. Teksa duhej të sqarohej me Efin ajo i drejtohej Luizit. Kujtojmë se Efi, u eliminua…