Po bënin gara me vetura në rrugën Prishtinë-Ferizaj, gjobiten vozitësit Sot janë gjobitur dy vozitës nga Policia e Kosovës pasi po bënin gara ilegale me vetura në rrugën Prishtinë-Ferizaj. Për këtë ka njoftuar Policia e Kosovës. “Sot rreth orës 17:00, në rrugën Prishtinë -Ferizaj, nga njësiti i trafikut rajonal, janë gjobitur dy vozitës, të cilët po garonin me vetura”, ka shkruar Policia e Kosovës në…