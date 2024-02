Po bënin gara ilegale në Gjakovë, Policia i dënon me 150 euro Dy shoferë nga Gjakova janë dënuar me nga 150 Euro pasi kanë bërë ilegale në rrugë. Policia e Kosovës ka njoftuar Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor me datën 20.02.2024 kanë identifikuar dhe ndalur dy automjete, ngasësit e të cilave bënin gara shpejtësie, me ç’rast kishin bërë edhe shkelje të tjera të rregullave të trafikut. “Njësia…