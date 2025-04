“PO apo JO” – Përfundojnë takimet e Kurtit me partitë joshumicë për konstituimin e Kuvendit dhe formimin e Qeverisë Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka përfunduar takimet konsultative me përfaqësues të partive politike të komuniteteve joshumicë, për konstituimin e Kuvendit dhe formimin e qeverisë, pas zgjedhjeve nacionale të 9 shkurtit. Në njoftimin e lëshuar nga Qeveria thuhet se Kurti takimin e fundit e pati me kryetarin e Partisë së Ashkalinjëve për Integrim (PAI), Etem…