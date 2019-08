Po afrohet shorti i Ligës së Kampionëve, këto mund të jenë ‘grupet e vdekjes’

Shorti për fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve 2019/20 do të hidhet më 29 gusht në Monaco.

Gjithsej 32 ekipe do të futen në katër vazo para se të zhvillohet shorti, me 26 klube tashmë të kualifikuar dhe tetë që do të vendosen nga play-off.

Vazo e parë është e përbërë nga kampionët aktual Liverpool, fituesit e Ligës së Evropës Chelsea dhe fituesit e gjashtë ligave më të mira në Evropë, transmeton lajmi.net.

Vazo e dytë përbëhet nga tetë skuadrat me koeficientin më të lartë të UFEA-s siç janë Real Madrid dhe Atletico Madrid.

Me shtatë skuadra të vendosura tashmë, Ajax do të zërë vendin e tetë nëse arrijnë kualifikimin ndaj APOEL. Nëse gjigantët holandezë eliminohen, Lyon do të zërë vendin e tyre në vazon e dytë.

Vazo tre dhe katër vendosen gjithashtu nga koeficienti i UEFA-s, me klubet me koeficientët më të ulët.

Grupet e mundshme të vdekjes

Barcelona mund të vendoset përkrah Tottenham, Inter dhe RB Leipzig.

Liverpool mund të futen në të njëjtin grup me Real Madrid ose Atletico, Bayer Leverkusen dhe Atalanta. /Lajmi.net/