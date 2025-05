PM, Dagz, MC Kresha & Lyrical Son vijnë me këngën e re ‘Ojro’ Dy emra të njohur të skenës muzikore shqiptare, DJ PM & DJ Dagz në bashkëpunim me reperët e mirënjohur MC Kresha & Lyrical Son publikuar këngën e tyre më të re të titulluar “Ojro”. Kjo këngë u publikua ditën e sotme dhe është shoqëruar me një videoklip, që i përshtatet ritmit të gjallë dhe stilit…