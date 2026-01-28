Plenkoviq: Kroacia nuk do t’i bashkohet në këtë moment “Bordit të Paqes” të Trump

Kroacia nuk do t’i bashkohet “Bordit të Paqes” të Presidentit të SHBA-së Donald Trump, tha të mërkurën kryeministri i vendit ballkanik Andrej Plenkoviq pa dhënë arsye specifike për vendimin. “Pas analizave të hollësishme, qëndrimi i qeverisë… është se në këtë moment Kroacia nuk do t’i bashkohet ‘Bordit të Paqes’ për një numër arsyesh”, u tha…

Bota

28/01/2026 23:54

Kroacia nuk do t’i bashkohet “Bordit të Paqes” të Presidentit të SHBA-së Donald Trump, tha të mërkurën kryeministri i vendit ballkanik Andrej Plenkoviq pa dhënë arsye specifike për vendimin.

“Pas analizave të hollësishme, qëndrimi i qeverisë… është se në këtë moment Kroacia nuk do t’i bashkohet ‘Bordit të Paqes’ për një numër arsyesh”, u tha Plenkoviq gazetarëve, shkruan Euronews.

Kryeministri tha se do të jepte hollësi mbi arsyet e vendimit në një datë të mëvonshme.

Më parë këtë muaj, qeveria tha se vendi anëtar i Bashkimit Evropian ishte ftuar të bashkohej me institucionin e ri ndërkombëtar të Trump.

Plenkoviq tha se Kroacia po priste derisa BE të harmonizonte pikëpamjet e saj, ndërkohë që “do të vlerësonte aspektet ligjore dhe të tjera të propozimit”.

Lajme të fundit

Hoti: Nuk mundet Kosova me qenë në terr,...

Berisha: Kam pasur kontakte me zyrtarë të lartë të LVV-së pas zgjedhjeve

Portieri shënon gol dhe kualifikon Benfican në play-off

Reperja shpreh publikisht mbështetjen e saj për Trump-in: Jam fansja jote!