Plenkoviq: Kroacia nuk do t’i bashkohet në këtë moment “Bordit të Paqes” të Trump
Kroacia nuk do t’i bashkohet “Bordit të Paqes” të Presidentit të SHBA-së Donald Trump, tha të mërkurën kryeministri i vendit ballkanik Andrej Plenkoviq pa dhënë arsye specifike për vendimin. “Pas analizave të hollësishme, qëndrimi i qeverisë… është se në këtë moment Kroacia nuk do t’i bashkohet ‘Bordit të Paqes’ për një numër arsyesh”, u tha…
Bota
Kroacia nuk do t’i bashkohet “Bordit të Paqes” të Presidentit të SHBA-së Donald Trump, tha të mërkurën kryeministri i vendit ballkanik Andrej Plenkoviq pa dhënë arsye specifike për vendimin.
“Pas analizave të hollësishme, qëndrimi i qeverisë… është se në këtë moment Kroacia nuk do t’i bashkohet ‘Bordit të Paqes’ për një numër arsyesh”, u tha Plenkoviq gazetarëve, shkruan Euronews.
Kryeministri tha se do të jepte hollësi mbi arsyet e vendimit në një datë të mëvonshme.
Më parë këtë muaj, qeveria tha se vendi anëtar i Bashkimit Evropian ishte ftuar të bashkohej me institucionin e ri ndërkombëtar të Trump.
Plenkoviq tha se Kroacia po priste derisa BE të harmonizonte pikëpamjet e saj, ndërkohë që “do të vlerësonte aspektet ligjore dhe të tjera të propozimit”.