​Plenkoviq: Kroacia do paqe dhe zgjedhje në veri të Kosovës

Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviq, ka thënë se dëshirojnë paqe dhe de-përshkallëzim të situatës në veri të Kosovës.

Ai ka deklaruar se duhet të mbahen zgjedhjet në katër komunat veriore të Kosovës si dhe të njëjtat nuk duhet të bojkotohen.

Politikani kroat ka folur para Samitit të Bashkimit Evropian, i cili i zhvillon punimet sot dhe nesër.

“Duam të de-përshkallëzimin e konflikteve, të gjitha këtyre incidenteve, të cilët kanë ndodhur në muajt e fundit dhe nuk ishin të pakta, ky është mesazhi i parë. Mesazhi i dytë është që ne duam të krijojmë parakushte për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, që ato zgjedhje të jenë të sigurta dhe të shohim pjesëmarrje në to. Pra, zgjedhjet e fundit përjetuan bojkotim, me sa kuptoj unë, isha në Podgoricë para disa ditësh dhe kam biseduar me përfaqësuesit e Kosovës, jam dëgjuar edhe me kryeministrin e Kosovës, Kurtin, para këtij takimi për të marrë një ndjenjë, sepse javën e kaluar kam biseduar edhe me kryeministren Bernabiq, kështu që kam informacione të drejtpërdrejta nga liderët e njërës dhe të palës tjetër”, ka thënë ai.

Ai ka thënë se nëse mbahen zgjedhjet, Beogradi zyrtar duhet të ftojë serbët e Kosovës që të marrin pjesë.

“Ekziston një vullnet për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, megjithatë, është e rëndësishme të sigurohet pjesëmarrja në to. Nëse vjen deri te bojkot përsëri, atëherë do të kemi këtë situatë, e cila është jashtëzakonisht e pazakontë dhe e keqe. Dhe kjo është arsyeja pse Kroacia dëshiron paqen, dëshiron de-përshkallëzimin, dëshiron të mbahen zgjedhje në të cilat do të marrin pjesë të gjithë dhe të vijë deri te funksionimi që do të jetë në përputhje me rendin kushtetues të vendit. Natyrisht, mendoj se është vendimtare që nëse shkohet që të organizohen zgjedhje të reja, mesazhi i Beogradit ndaj popullatës serbe në Kosovë të jetë që të marrë pjesë në ato zgjedhje”, ka thënë Plenkoviq.