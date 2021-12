Plani për transferime të mëdha – Perezi synon ta emërojë drejtor të ri sportiv njeriun e Liverpoolit

‘Reds’ kanë konfirmuar se 42-vjeçari do të largohet nga Anfield në fund të sezonit, dhe kjo ka zgjuar vëmendjen e Florentinos Perezit për të menduar afrimin e tij tek klubi madrilen pas sukseseve të mëdha me ‘Të Kuqtë’ në politikat e transferimeve, përcjell lajmi.net.

Me skuadrat spanjolle të prekura veçanërisht nga kriza financiare, Perez e ka kuptuar nevojën për të ndryshuar më tej politikën e transferimeve të Bernabeut.

Plani për të ardhmen do të jenë me nënshkrime të mëdha, së bashku me yjet e ardhshëm në modelin se si Liverpool nënshkroi me lojtarët si Salah dhe Sadio Mane.

Edwards shihet natyrshëm si i përsosur për këtë, me madrilenët që pas një pauze të nënshkrimeve, mund të bëjnë goditje të mëdha duke filluar nga vera e ardhshme. /Lajmi.net/