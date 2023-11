Plani i Rritjes, marrin pjesë edhe Bislimi, Murati, Aliu dhe Rizvanolli: Qeveria mbetet e përkushtuar në përmbushjen e reformave Zëvendëskryeministri i Kosovës Besnik Bislimi në një takim sot në Bruksel me përfaqësuesit e Komisionit Evropian, diskutuan rreth reformave që Qeveria do t’i ndërmarrë në kuadër të agjendës së saj të reformave, e cila do të shërbejë si parakusht për përfitimin e fondeve nga Plani i Rritjes për Ballkanin Perëndimor. Këto reforma do të jenë pjesë…