Plani i opozitës për zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri

Është zbuluar platforma e Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj për Reformën Zgjedhore, që sikundër bëri me dije kryedemokrati Lulzim Basha iu dorëzua sot kryeministrit Rama.

Në një prononcim të mëhershëm në media kreu i opozitës Basha i bëri thirrje Ramës të zbatojë platformën ose të hapë krahun.

“Shqipëria është në krizë, ne kemi një plan për ta nxjerrë vendin nga kriza, një propozim për Reformën Zgjedhore. Ia kemi dorëzuar Edi Ramës dhe përfaqësuesve të tij, ta marrë e ta zbatojë. Nëse nuk e zbaton dot, të hapë krahun se jemi të gatshëm ta zbatojmë ne”, tha Basha.

Kreu i PAA-së Agron Duka, në një prononcim për gazetën “Shekulli” tregon detaje rreth mbledhjes me Bashën. Në fokus të diskutimit është reforma zgjedhore, ku është i pranishëm amerikani Phillips, për të ndërmjetësuar këtë dialog si këshillues.

“Po diskutojmë për situatën politike dhe reformën zgjedhore. Është edhe një analist amerikan David Philips, i cili në këtë rast po shërben si këshilltar. Për pikat nuk jam i autorizuar t’ju them pa u dakordësuar”, thotë Duka.

Pikat e plota

1.Opozita e Bashkuar i përgjigjet pozitivisht ftesës së partnerëve ndërkombëtarë për reformimin e kuadrit ligjor për zgjedhjet në Shqipëri.

1.1. Si një nga kushtet për integrimin e Shqipërisë, Opozita e Bashkuar angazhohet të mbështesë realizimin e reformës zgjedhore.

1.2. Reforma e vërtetë Zgjedhore duhet të realizohet nga institucione apo subjekte zgjedhore që kanë vullnet për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe që nuk janë objekt i hetimeve për vjedhjen e zgjedhjeve, si në dosjet nr. 184/2016 apo nr. 339/2017,

1.3. Diskutimet mbi Reformën Zgjedhore duhet të jenë transparente, gjithëpërfshirëse dhe publike, duke përfshirë në hartimin e saj edhe përfaqësues të të gjitha grupeve të interesit dhe shoqërisë civile.

1.4. Asnjë komision parlamentar , I drejtuar nga individë që duhet të ishin në burg për krime elektorale, nuk gëzon legjitimitetin për realizimin e Reformës Zgjedhore. Asnjë Komision që ka në përbërje dhe drejtim individë që nuk përfaqësojnë opozitën, nuk mund të përcaktojë rregullat për pjesëmarrje në zgjedhje të partive politike opozitare.

1.5. Opozita e Bashkuar propozon që procesi të drejtohet nga një strukturë e përbërë nga përfaqësues të organizmave ndërkombëtar (OSBE/ODIHR, BE, SHBA, etj.), një përfaqësues i Parlamentit monopartiak dhe një përfaqësues i Opozitës së Bashkuar. Produkti i dakordësuar nga kjo strukturë, pasi i nënshtrohet konsultimit me publikun, nëpërmjet formave dhe metodave që mundësojnë marrjen e mendimit të qytetarëve, miratohet pa ndryshime.

Reforma Zgjedhore është e nevojshme për përmirësimin e aspekteve teknike të organizimit të zgjedhjeve, por e pamjaftueshme për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme.

2.1. Ligji elektoral dhe legjislacioni penal që mbron zgjedhjet demokratike më së pari janë të nevojshme të zbatohen. Asnjë Reformë nuk mund të jetë e suksesshme nëse nuk ekziston vullneti politik dhe institucional për të zbatuar ligjet në fuqi.

2.2. Opozita e Bashkuar mbështet qëndrimin e Misionit të OSBE-ODIHR se “Kuadri ligjor aktual mund të ofronte një bazë të shëndoshë për zgjedhje demokratike, nëse do të zbatohej në mënyrë të paanshme dhe me një vullnet të sinqertë politik”. Për pasojë, organet e zbatimit të ligjit duhet të hetojnë në mënyrë të plotë, të menjëhershme dhe transparente çdo akuzë për shkelje zgjedhore:

2.3. Duhet vullnet politik dhe një mekanizëm konkret të zbatueshëm për të realizuar ndarjen e plotë të politikës nga krimi.

2.4. Zbatimi i Rekomandimeve teknike të OSBE-ODIHR kërkon ndërhyrje në legjislacionin në fuqi, duke përfshirë Kodin Zgjedhor, ligjin e administratës publike, ligjin për Policinë e Shtetit, Ligjin për Mediat Audio-Vizive, etj.

Diskutimi për Reformën Zgjedhore duhet të kryhen sipas një rendi përparësish, me qëllim zgjidhjen e problematikave që kërkojnë vullnet politik për të garantuar zgjedhjet demokratike dhe qeverisjen përfaqësuese dhe kushtetuese, dhe më pas me zgjidhjen e çështjeve me karakter teknik.

Ofrimi i garancive shtetërore për barazi të subjekteve zgjedhore dhe zhvillimin e zgjedhjeve demokratike që garantojnë ushtrimin efektiv të së drejtës kushtetuese për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur. Qeveria aktuale nuk ofron asnjë garanci për ndarjen e shtetit nga partia apo politikës nga krimi, duke pasur nën kontroll KQZ, policinë, shërbimin informativ, prokurorinë dhe gjykatat.

Ofrimi i garancive për vendimmarrje të drejtpërdrejtë nga qytetarët, përmes bërjes efektive të Referendumeve.