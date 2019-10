Plani i Johnson për Brexit – një goditje prej 90 miliardë dollarësh për Britaninë

Një studim i Institutit Kombëtar për Kërkime Ekonomike dhe Sociale (NIESR) thotë se marrëveshja do të godasë Britaninë e Madhe prej 90 miliardë dollarë, raporton AP.

Studiuesit thonë se perspektivat e vendit janë ‘eklipsimi’ i pasigurisë politike dhe ekonomike dhe thonë se ata nuk presin që “veprimtaria ekonomike do të nxitet nga miratimi i një propozimi të qeverisë për një marrëveshje të Brexit”.

Parashikimi i tyre afatgjatë bazohet në supozimin se Britania do të largohet nga blloku evropian me një marrëveshje të tregtisë së lirë me BE-në pas periudhës së tranzicionit, e cila do të zgjasë deri në vitin 2021, duke negociuar marrëveshje të reja me vendet e tjera.

Studimi thotë se rritja e “pengesave për mallra dhe shërbime, tregtia dhe kufizimi i migracionit” do ta detyrojnë ekonominë të ngadalësohet.

Instituti vlerësoi se ekonomia britanike tani është 2.5 për qind më e ulët se sa do të ishte sikur vendi të mos ishte votuar në vitin 2016 për të dalë nga Bashkimi Evropian.

Qeveria e Londrës thotë se po planifikon një skenar të ndryshëm nga ai që konsiderohet.

“Ne synojmë të negociojmë një marrëveshje gjithëpërfshirëse të tregtisë së lirë me Bashkimin Evropian, më ambicioz sesa marrëveshja standarde e tregtisë së lirë mbi të cilën NIESR bazoi konkluzionet e saj,” tha Ministria e Financave.

Sipas rezultateve të hulumtimit nga instituti, Brexit pa marrëveshje do të kishte goditur edhe më tej ekonominë britanike, me një humbje të GDP-së prej 5.6 për qind.

Zëdhënësi i Demokratëve liberalë Tom Brake tha se shifrat “nuk janë befasuese”.

“Obsesioni me Brexit me çdo kusht e vë në rrezik përparimin tonë në të ardhmen. Është e paarsyeshme që çdo qeveri të miratojë vullnetarisht një politikë që do të ngadalësojë rritjen ekonomike në vitet në vijim, “tha ai.