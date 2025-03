Plagosjet aksidentale nga policët e rinj, ekspertët flasin për shkaqet

Morina është i idesë së vazhdimit të trajnimit të përdorimit të armëve nga zyrtarët policorë edhe pas akademisë.

“Ata duhet të inkorporohen me armën e tyre, dhe arma e tyre të jetë pjesë e punës së tyre, të aktiviteteve të tyre, përkujdesjes së tyre në mënyrë që edhe stresi mos me ndiku që arma me u keqpërdorë ose me u përdorë në mënyrë të paarsyeshme”, ka deklaruar ai.

Ndërkaq, eksperti i sigurisë Valdet Hoxha thotë se në lidhje me këto raste janë disa faktorë.

“Duke filluar nga shkurtimi i periudhës trajnuese në total nga 6 muaj në 3 muaj, po ashtu edhe shkurtimi i orëve trajnuese për armë të punonjësve të rinj të policisë, pra këta janë faktorët bazik”, ka theksuar ai.

Radhët e Policisë së Kosovës, janë shtuar në vazhdimësi viteve të fundit, ku vetëm me gjeneratën e fundit i janë shtuar edhe 462 kadet të rinj.