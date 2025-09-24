Plagosje në fshatin Kijevë të Malishevës, dy të arrestuar
Një plagosje ka ndodhur sot në fshatin Kijevë të Malishevës. Një i mitur është qëlluar me armë zjarri, nga një i mitur tjetër. Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj. Elezaj tha se ngjarja ka ndodhur pas një mosmarrëveshje me dy të mitur të tjerë, të cilët…
Një plagosje ka ndodhur sot në fshatin Kijevë të Malishevës.
Një i mitur është qëlluar me armë zjarri, nga një i mitur tjetër.
Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj.
Elezaj tha se ngjarja ka ndodhur pas një mosmarrëveshje me dy të mitur të tjerë, të cilët janë arrestuar në cilësinë e të dyshuarve.
“Rreth orës 15:45, në fshatin Kijevë të Malishevës, një i mitur është plagosur me armë zjarri pas një mosmarrëveshjeje me dy të mitur të tjerë. Viktima është dërguar për trajtim mjekësor, gjendja e tij shëndetësore është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë. Policia ka arrestuar dy të dyshuarit dhe ka sekuestruar një armë zjarri, ndërsa me autorizim të prokurorit po ndërmerren veprimet e mëtejme hetimore”, ka thënë Elezaj. /Lajmi.net/