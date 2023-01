Plagosja në Shtërpcë: Serbët thërrasin protestë për nesër

Plagosja e dy të rinjve serbë në Shtërpcë ka shkaktuar nervozizëm tek ky komunitet që jeton në Kosovë.

Kësisoj, për nesër është thirrur një protestë nga Kryetari i Shtërpcës, Dalibor Jevtiq, shkruan lajmi.net.

Protesta është organizuar në komunën e Shtërpcës.

“Vëllezër dhe motra, nuk ka fjalë që mund të përshkruajnë në mënyrë adekuate gjithçka që ndjej dhe simpatizoj me bashkëqytetarët e mi pas plagosjes së Stefanit dhe Milloshit në Gotovushë. Fillimisht duhet të them se në aksidentin e sotëm është fat që Milloshi dhe Stefani janë shëndoshë e mirë, nuk janë në rrezik për jetën. Fotoja e Stefanit të vogël nga infermieria në Shtërpac është para syve të mi gjatë gjithë ditës. Një e shtënë ndaj tij dhe ndaj Milloshit është një e shtënë ndaj secilit prej nesh. E kalova ditën me bashkëqytetarët e mi në Gotovushë Ditën e Krishtlindjes, të cilën donim ta kalonim në frymën e besimit tonë ortodoks, në paqe dhe në rrethin e familjeve tona, e kaluam duke protestuar kundër aktit monstruoz të një personi që është pjesëtar i sigurimit të Kosovës Nuk ka fjalë dënuese që do ta dënonin mjaftueshëm atë që gjuan fëmijët me stolitë e Krishtlindjeve. Dhe duhet të flasim për shkaqet e plagëve të sotme të fëmijëve serbë në Gotovushë”, tha ai.

Protesta do të mbahet nesër me fillim nga ora 12:00. /Lajmi.net/