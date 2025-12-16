Plagosja në Prizren, motiv dyshohet konflikti për kullotjen e bagëtive

Një person është plagosur sot në fshatin Nashec të Prizrenit, dhe për momentin është jashtë rrezikut për jetë. Kryeprokurori Petrit Kryeziu, bëri të ditur për Klankosova.tv se dyshimet e para rreth motivit të plagosjes është një mosmarrëveshje rreth vendit ku po kulloteshin bagëtitë. I dyshuari është arrestuar, dhe me urdhër të prokurorit të krimeve të…

Lajme

16/12/2025 17:55

Një person është plagosur sot në fshatin Nashec të Prizrenit, dhe për momentin është jashtë rrezikut për jetë.

Kryeprokurori Petrit Kryeziu, bëri të ditur për Klankosova.tv se dyshimet e para rreth motivit të plagosjes është një mosmarrëveshje rreth vendit ku po kulloteshin bagëtitë.

I dyshuari është arrestuar, dhe me urdhër të prokurorit të krimeve të rënda është ndaluar për 48 orë.

“Ende është fazë e hershme të flasim për motivin e rastit, mirëpo dyshimet e para janë që plagosja ka ardhur për shkak të mosmarrëveshjeve rreth vendit ku po kulloteshin bagëtitë”, tha Kryeziu.

“Prokuroria ka kualifikuar veprën si vrasje e ngelur në tentativë, i dyshuari është arrestuar dhe me urdhër të prokurorit të krimeve të rënda është ndaluar për 48h”.

Artikuj të ngjashëm

December 16, 2025

Dokumentet flasin, Berat Lahu publikon fakte që rrëzojnë propagandën e VV-së:...

Lajme të fundit

Dokumentet flasin, Berat Lahu publikon fakte që rrëzojnë...

Mblidhen mbi 1,3 milion dollarë për një ditë...

Abdixhiku prezanton programin e LDK-së për familjet: 200...

Ousmane Dembele zgjidhet “Futbollisti më i mirë në...