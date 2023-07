Plagosja e 2 personave në Pejë, kapet nga policia i dyshuari që ishte në arrati Policia e Kosovës me një komunikatë për media ka njoftuar se kanë arrestuar të dyshuarin i cili pak javë më parë dyshohet se ka plagosur dy persona në qytetin e Pejës. Fillimisht me 13 qershor kur dhe kishte ndodhur ngjarja njëri nga të dyshuarit ishte arrestuar at ditë, ndërsa sot është arrestuar edhe i dyshuari…