Plagosja afër parkut të qytetit, një person në gjendje të rëndë Të shtëna me armë zjarri kanë ndodhur rreth orës 22:30 në Prishtinë, me ç’rast raportohet për një plagosur. Në vendin e ngjarjes ka dalë Policia e Kosovës dhe ambulanca. Derisa për lajmi.net, përgjegjësi i ndërrimit në Emergjencë Agron Çitaku, ka thënë se lidhur me këtë një person është sjellur në gjendje të rëndë. “I plagosuri…