Plagosi nënën disa herë me thikë, gjykata vendos shtrim në spital psikiatrik për autorin 26-vjeçari që pak ditë më parë plagosi nënën e tij në Maqellarë të Dibrës, do të kurohet në një spital psikiatrik. Gjykata vlerësoi sot si të ligjshëm arrestimin e tij dhe caktoi masën e sigurimit personal “Shtrimi i përkohshëm në një spital psikiatrik”. Ndaj Itles Sula, rëndon vepra penale “Plagosja e rëndë me dashje”. …