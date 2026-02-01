Plagoset një person në Mitrovicë, dërgohet me urgjencë në spital – I dyshuari është arrestuar
Sot, rreth orës 14:00, në rrugën “Ilaz Kodra” në Mitrovicë, është plagosur një person.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Mitrovicë, Avni Zahiti.
Ai ka thënë se viktima ishte mashkull i moshës madhore dhe është dërguar me urgjencë në spital për trajtim mjekësor.
“Si rezultat i veprimeve të shpejta operative dhe hetimore, Policia ka arritur të identifikojë dhe arrestojë një person të dyshuar, i cili dyshohet se ka plagosur viktimën. Nga i dyshuari është konfiskuar edhe një armë zjarri, në cilësinë e provës materiale. Hetuesit policorë, në koordinim me Prokurorin e rastit, janë duke vazhduar procedurat e mëtejme hetimore”, ka thënë Zahiti. /Lajmi.net/