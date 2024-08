Plagoset një i mitur në Istog

Të shtëna me armë zjarri ka pasur dje pasdite në Istog.

Si shkak, një person ka mbetur i plagosur.

Nga Polica e Kosovës kanë njoftuar se i plagosuri në këtë rast është i mitur, transmeton lajmi.net.

Njoftimi i plotë:

Stacioni Policor nё Istog, me datё 22.08.2024, rreth orёs 16:00, ёshtё njoftuar nga QKMF-Istog, se ёshtё paraqitur njё person (i mitur), i cili ishte plagosur me armё zjarri. Njësitet relevante kanё dalё ne vendin e ngjarjes, ne njё Poligon tё Armёve nё qytetin e Istogut, ёshtё arrestuar i dyshuari nga i cili ёshtё sekuestruar arma, dhe pas intervistimit me urdhёr tё Prokurorit tё shtetit ёshtё dёrguar nё mbajtje pёr 48 orё.