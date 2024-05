Plagoset Kryeministri i Sllovakisë

Pamjet janë publikuar nga vlogu në “X”, Cencored Citizen.

Kjo vjen vetëm disa ditë pasi Fico refuzoi zyrtarisht dhe publikisht Marrëveshjen Globale të Pandemisë së OBSH-së

Robert Fico njihet edhe si lider pro-rus në Sllovaki. /Lajmi.net/

🚨 🇸🇰 Breaking: Slovakia

The Prime Minister of Slovakia Robert Fico has just been shot in public.

This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord ‼️ pic.twitter.com/QIZOgGQCyE

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 15, 2024