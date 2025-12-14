Plagoset aksidentalisht një person në Pejë – Policia jep detaje
Lajme
Një person është plagosur me armë zjarri sot rreth orës 19:00 në Pejë.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në rajonin e Pejës, Fadil Gashi.
Ai ka thënë se kjo ka ndodhur aksidentalisht.
“Pas orës 19:00 policia është njoftuar nga Spitali i Pejës se një person ka shkuar atje i lënduar nga arma e zjarrit. Ai dyshohet se është plagosur aksidentalisht nga një person. I plagosuri është jashtë rrezikut për jetë”, ka thënë Gashi.
Ai tha se i dyshuari është shoqëruar për në stacion policor, ku pritet të intervistohet.