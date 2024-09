Pjetër Shala ankohet: Kemi gjetur fjali të ndryshuara gjatë përkthimeve, nuk e di se në çfarë mënyre jam dënuar

Gjatë konferencës së Apelit, Pjetër Shala është ankuar se gjatë seancave kur është thënë fjala përfundimtare, në transkriptuat e tyre kanë gjetur më shumë se 213 fjalë të ndryshuara.

Ai është ankuar se nuk e ka në gjuhën shqipe për të parë se si ka rrjedh gjykimi i tij që nga fillimi deri në tri ditët e fundit.

“Unë kam një shqetësim shumë të madh sa i përket për tri ditë seancë të mëparshme 15,16, 17 kur ishte leximi përfundimtar. Vetëm për tri ditë gjetëm mbi 213 fjalë të ndryshuara, jo gabimisht të përkthyera, por të ndryshuara. Dhe unë nuk e kam akoma në gjuhën shqipe rrjedhën si ka rrjedhë gjykimi im prej fillimi deri në ato tri ditët e fundit. Nuk e kam pas vëmendjen se nuk ma ka marrë mendja se bëhen gabime të tilla, që të ndryshohet fjala. Mirëpo, me 15,16 dhe 17 e keni të vërtetuar se ka 230 gabime, ndryshime fjalë se nuk janë gabime por ndryshime të fjalive që ia humb të gjithë kuptimin e gjithçkafit”, tha Shala, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Ai gjithashtu u ankua se nuk e ka në dispozicion në gjuhën shqipe edhe aktvendimin ndaj tij duke shtuar se nuk e din se në çfarë mënyrë është dënuar.

“Tani unë akoma nuk e kam as aktvendimin e përkthyer. Unë nuk e di si do të ankohemi, bëjmë ankesën kur unë nuk e di se në çfarë mënyrë dënohem. Më jepet aktvendimi, dënohem për vrasje që nuk kam vra kurrë në jetën time. Ma shpjegojnë avokatet e unë nuk muj me besu përderisa nuk e kam zyrtarisht në mënyrë zyrtare, para vetës ta lexoje dhe kuptoj se për çka jam i dënuar dhe nuk e di si kam mundësi që të punoj me avokatët dhe të bëjmë ankesa kur akoma nuk e kam të përkthyer.”, tha Shala.

Shala ishte duke folur kur seanca kaloi në përmbajtje të redaktuar.

Përpara kësaj, kryetarja e panelit të Apelit, Michele Picard tha se përkthimet e përfunduar dhe redaktimi i përkthimit pritet të dorëzohen në javën e fundit të tetorit sa i takon të gjithë procesit gjyqësor të Thaçit.

“Pikë se pari dua të flas për gjendjen fizike dhe mendore të z.Shala. Nuk ka ndonjë gjë në veçanti për të thënë në lidhje me këtë përveç se ju e dini të gjithë situatën familjare të z.Shala dhe problematikat që ka ai. Kjo ka pasur ndikim në gjendjen e tij shpirtërore. Megjithatë, ai është tërësisht në gjendje që të na ndjek sot. Kjo është e qartë. Sa i takon paraburgimit të z.Shala, me duhet të them që sigurisht e kemi njoftuar që ka rregulla të reja tash për ndalimin e tij. I kemi dhënë shpjegimet përkatëse. Z.Shala na kërkojë që të bënimnjë kërkesë në emër të tij të cilën do ta trajtojmë kur të jetë momenti i duhur në varësi të rendit të ditës. Ne po e monitorojmë situatën e familjes veçanërisht dhe do të iu njoftojmë nëse është e nevojshme të ngrejmë dicka në lidhje me këtë”, tha avokati Jean-Louis Gilissen.

Lidhur me këtë temë nuk pati diçka nga ana e ZPS-së dhe as nga ana e mbrojtjes.

Ndërsa, kryegjyqtarja Picard tha se veç në raste që mund të ketë rrethana përjashtuese dhe të merret ndonjë vendim tjetër, personi i dënuar mbetet në paraburgim deri në momentin që merret një vendim i formës së prerë.

“… personi i dënuar do të mbetet në paraburgim deri në momentin kur merret një vendim i formës së prerë…”, tha kryegjyqtarja duke shtuar se rishikimi çdo dy muaj i masës së paraburgimit nuk është i mundshëm kur fillojnë procedurat e apelit.

Gjithashtu, mbrojtja kishte kërkuar që të rris numrin e fjalëve për dorëzimin e dosjes së Apelit dhe kryegjyqtarja e orientoi mbrojtjen që këtë kërkesë ta dorëzojë me shkrim që pastaj të merret vendimi.

ZPS-ja dhe mbrojtësi i viktimave nuk pati ndonjë çështje për të ngritur

Vlen të theksohet se Pjetër Shala është i pranishëm përmes video-lidhjes.