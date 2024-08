Pjesëtarët e KFOR-it kryejnë trajnimin e radhës me helikopterë në “Camp Film City” KFOR, misioni i NATO-s në Kosovë, ka bërë të ditur se ushtarët e kanë bërë një stërvitje me helikopterë. Në Facebook, KFOR ka shpërndarë fotografi nga vendi i ngjarjes, ku është kryer trajnimi. “Karabinierët italianë dhe personeli i Policisë Ushtarake Çeke nga Njësia e Specializuar Shumëkombëshe e KFOR-it të udhëhequr kanë kryen stërvitje me ngarkesë…