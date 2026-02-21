Pjesa e vjetër e Fushë-Kosovës do të rikthehet në jetë me shesh të ri
Komuna e Fushë Kosovës, e cila po shënon rritje të vazhdueshme të numrit të banorëve, po planifikon ndërtimin e një sheshi modern në pjesën e vjetër të qytetit, si dhe punime në gjysmëunazën e qytetit që pritet të përmirësojnë qarkullimin rrugor.
Hapësira poshtë rrugës kryesore “Nënë Tereza”, që të shpie drejt hekurudhës, është parashikuar të shndërrohet në një shesh modern, i cili do të mundësojë zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe rinovimin e Shtëpisë së Kulturës.
Sipas kryetarit të komunës, Valon Prebreza, sheshi do të jetë pjesë e platformës së qytetarëve dhe synon të rikthejë gjallërinë në pjesën e vjetër të qytetit:
“Sheshi që kemi prezantuar është paraparë të jetë në pjesën e vjetër të qytetit, e cila do të ringjallet dhe do të mundësojë që të gjitha aktivitetet kulturore të zhvillohen aty. Aty përfshihet edhe rinovimi dhe funksionalizimi i Shtëpisë së Kulturës.”
Banorët e Fushë Kosovës kanë shprehur nevojën e madhe për një hapësirë të gjelbër dhe të pastër për pushim dhe shëtitje.
“Na nevojitet, sepse Fushë Kosova është e mbipopulluar dhe ka nevojë për një vend me gjelbërim”, tha një qytetar.
“Është shumë i nevojshëm. Ne pensionistët kemi nevojë për një vend ku të dalim e të shëtisim dhe të jetë i pastër,” shtoi një tjetër qytetar.
Krahas ndërtimit të sheshit, zyrtarët komunalë premtojnë fillimin e punimeve në gjysmëunazën e qytetit, për të lehtësuar qarkullimin rrugor dhe për të përmirësuar infrastrukturën për banorët.