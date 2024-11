Pisonero: Mali i Zi të harmonizojë politikën e vizave me BE-në Para anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian, Mali i Zi do të duhet të harmonizojë plotësisht politikën e vizave me politikat e Bashkimit Evropian, tha për mediat malazeze zëdhënësja e Komisionit Evropian Ana Pisonero. Zonja Pisonero, tha se Mali i Zi pritet të bëjë më shumë në procesin e harmonizimit me politikën e vizave dhe…