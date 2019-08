Pique zbulon emrin e përforcimit të madh që po pret Barcelona

Mbrojtësi i Barcelonës, Gerard Pique ka folur për rikthimin e mundshëm të Neymarit.

Pique, një nga kapitenët e gjigantit katalan ka pranuar se “kemi biseduar”, por “ua kemi lënë në duar atyre që vendosin”, raportojnë mediat spanjolle, transmeton lajmi.net.

“Mendoj se është çështje e hapur dhe mund të ndodh gjithçka”, shtoi ai.

“Sigurisht se do të na pëlqente një rikthim i Neymarit por nuk është një gjë që mund ta kontrollojmë ne. Ua kemi lënë në duart e atyre që vendosin dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë në ditët e ardhshme”, theksoi Pique.

Barcelona dhe Paris Saint-Germain janë duke zhvilluar bisedime në lidhje me transferimin e Neymarit në Camp Nou në javën e fundit të afatit kalimtar të verës. /Lajmi.net/