Pique sqaron pas 13 vjetësh fotografinë e famshme me Ibrahimoviqin

Kanë kaluar 13 vite që kur Gerard Pique dhe Zlatan Ibrahimoviq ishin protagonistët e një fotografie që shkaktoi shumë polemika, pasi ata shfaqeshin shumë të afërt asokohe.

Për shumëkënd ishin fotografuar në një pozicion disi të sikletshëm, sikur do të putheshin.

Tani është vetë ish-lojtari i Barcelonës që ka sqaruar se çfarë ndodhi atë ditë në parkingun e klubit, kur të dy luanin për Blaugranët.

Gjatë një bisede me Ibai Llanos në “After Kings”, një program në Tëitch ku flasin për atë që ndodhi në “Kings League”, turneun në të cilin kanë ekipe, Pique u mor në pyetje për fotografinë e famshme.

Ish-mbrojtësi spanjoll nuk hezitoi të tregojë të vërtetën e tij, duke ngulmuar se imazhi është nxjerrë jashtë kontekstit: “Në atë foto jemi në parkingun e klubit. Aty është makina ime dhe gazetarët. Mund ta puthja në buzë Zlatan, por jo në parkingun e klubit. Fotoja është keqintepretuar totalisht, por më i miri nga të gjithë ishte reagimi i Zlatanit”.

A female reporter joked that Zlatan Ibrahimovic was gay due to this photo with Gerard Piqué and this was his reply:

“Come to my house and you’ll see if i’m gay. And bring your sister too.” 😂😂 pic.twitter.com/p4UjLZH3BI

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 5, 2017