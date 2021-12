Pioli: Scudetto nuk fitohet në dhjetor

Milani i vendit të dytë do të përballet me Napolin e vendit të katërt në një lojë që mund të jetë vendimtare në garën për titull këtë sezon, me të dyja skuadrat pas Interit të Simone Inzaghit vetëm me pak pikë.

Duke folur me gazetarët e mbledhur në një konferencë për shtyp më herët sot, Pioli filloi duke diskutuar se si ekipet kanë luajtur me një mbrojtje të lartë kundër kuqezinjve kohët e fundit. “Ne jemi përballë kundërshtarëve të aftë që i përgatisin me kujdes ndeshjet e tyre, ne duhet të jemi të fokusuar për të bërë zgjedhjet e duhura në kohën e duhur.”

Duke komentuar formën e fundit të Milanit, Pioli tha: “Po bëjmë shumë mirë në gjysmën e parë të sezonit, kanë mbetur edhe dy ndeshje. Do të doja të kaloja 43 pikët e vitit të kaluar. Kundërshtari i nesërm ka një cilësi të madhe dhe një trajner të madh, ne duhet të ngremë nivelin e performancës tonë.

“Nuk mendoj se mund të flasim ende për një shkëputje. Unë nuk mendoj se ju e fitoni ligën në dhjetor. Vitin e kaluar ishim përpara për një kohë të gjatë, atëherë e dimë se si përfundoi. Duhet të synojmë të bëjmë më mirë se vitin e kaluar. Vitin e parë shënuam 66 pikë, vitin e dytë 79 pikë dhe synimi është të bëjmë më mirë, sidomos në gjysmën e dytë të sezonit”.

Trajneri italian u shpreh optimist për situatën e lëndimeve në klub. “Jam optimist, po punojmë për të gjetur zgjidhje. Ka qenë një muaj i vështirë për ne, jemi munduar të rrisim punën e rikuperimit dhe parandalimit, duke i stimuluar lojtarët të jenë më të kujdesshëm dhe të saktë në punën e tyre të përditshme. Të luash kaq shpesh e bën një lojtar të humbasë shumë ndeshje me lehtësi.”

Pioli shikoi përpara për llojin e punës që do të kryhej gjatë pushimeve dimërore, “Nëse nuk do të kishim të gjitha dëmtimet vitin e kaluar, mendoj se do të kishim fituar Scudetton. Në rrugën tonë të rritjes është normale të kemi ulje-ngritje.

“Pushimi nuk ju lejon të bëni ndonjë punë tjetër përveç rikuperimit dhe përgatitjes për ndeshjen e Romës. Do të kemi disa ditë pushimi pas Empolit, më pas do të përgatitemi për ndeshjen e Romës dhe angazhimet e tjera në janar. Unë pres që të ngjaj më shumë në gjysmën e parë të vitit të kaluar dhe të shënoj më shumë pikë sesa në gjysmën e dytë të vitit të kaluar.”

Ai dha një përditësim për kushtet fizike të Theo Hernandez dhe Brahim Diaz, “Theo ka pasur probleme, një sindromë gripi, ai nuk ka dalë kurrë në fushë. Për momentin është më shumë një jo sesa një po, nesër do të flasim me lojtarin dhe do të vendosim.

“Për Brahimin është e mundur që COVID t’i ketë hequr diçka, për momentin nuk është problem fizik. Ai duhet të rizbulojë aftësitë teknike që ka. Mund të ketë pak presion, këtë vit ka më shumë përgjegjësi. Ata janë lojtarë të rinj, është normale që kanë vështirësi”, ka thënë ndër të tjerash tekniku italian. /Lajmi.net/