Pioli: Merituam kualifikimin, futbolli italian mund të arrijë nivelet më të larta

Trajenri i Milanit, Stefano Pioli, ka reaguar pas eliminimit nga Manchester United në kaudër të Europa League.

“The Red Devils” mposhtën “Rossonerët” me rezultatin minimal 1-0 në San Siro, shkruan lajmi.net.

Pas ndeshjes, Stefano Pioli u shpreh i zhgënjyer me eliminimin.

“Më vjen keq sepse kemi zhvilluar dy ndeshje të mëdha, duhej të shënonim në pjesën e parë dhe do të ndryshonte të gjithë ndeshjen”, tha ai.

“Fatkeqësi sepse kemi bërë shumë për të arritur këtu, duhej të bëbim diçka më shumë por nuk ia arritëm”, shtoi ai.

“Më vjen keq për lojtarët tanë sepse kanë treguar shpirt luftarak. Por në fund të fundit, kjo ndeshje do na bëjë që të rritemi si skuadër”, tha Pioli.

“Isha i kënaqur që u përballëm më futbollin anglez, dhe mund të them me plot bindje se jemi duke ju afruar me kualitet. Kemi demonstruar se futbolli italian mund të arrijë ato nivele”, përfundoi Stefanoi Pioli./Lajmi.net/