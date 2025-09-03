Piloti i përfshirë në aferën e spiunazhit në Kosovë, ministri kroat i Mbrojtjes: Këto janë incidente serioze që duhet të parandalohen
Ministri i Mbrojtjes i Kroacisë, Ivan Anushiq, deklaroi se piloti i Forcave të Armatosura të Ushtrisë Kroate, i përfshirë në aferën e spiunazhit në Kosovë, nuk ka pasur qasje në informacione konfidenciale që do të rrezikonin sigurinë e Ushtrisë Kroate, por se reputacioni i ushtrisë është dëmtuar. Ai njoftoi se procedura ndaj oficerit do të…
Lajme
Ministri i Mbrojtjes i Kroacisë, Ivan Anushiq, deklaroi se piloti i Forcave të Armatosura të Ushtrisë Kroate, i përfshirë në aferën e spiunazhit në Kosovë, nuk ka pasur qasje në informacione konfidenciale që do të rrezikonin sigurinë e Ushtrisë Kroate, por se reputacioni i ushtrisë është dëmtuar.
Ai njoftoi se procedura ndaj oficerit do të zhvillohet në përputhje me ligjin dhe se kontrolli brenda ushtrisë do të forcohet më tej.
“Këto janë incidente serioze që duhet të parandalohen”, theksoi ai, duke shtuar se tashmë ka kërkuar rritjen e mbikëqyrjes nga VSOA-ja (Shërbimi i Sigurisë Ushtarake).
Ata të dy shkëmbyen mesazhe përmes WhatsApp në të cilat ai i kaloi informacione konfidenciale në lidhje me lëvizjet dhe planet e forcave të KFOR-it në lidhje me situatën në veri të Kosovës, dhe ajo më pas ia kaloi ato figurave të larta në partinë Lista Serbe dhe madje edhe një gazetari nga një agjenci e njohur ndërkombëtare lajmesh.
Ndërkohë, duke komentuar deklaratën e ministrit të Mbrojtjes së Kosovës, Ejup Maqedonci për blerje të përbashkët të armëve me Shqipërinë dhe Kroacinë, Anushiq tha se ajo mund të realizohet mes Shqipërisë dhe Kroacisë, sepse janë anëtare të NATO-s.
Kosova, sipas tij, ka kushte të ndryshme për blerjen e armëve, prandaj është e vështirë të arrihet një koalicion ku të tria shtetet mund të blejnë armë së bashku.