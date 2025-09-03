Piloti i përfshirë në aferën e spiunazhit në Kosovë, ministri kroat i Mbrojtjes: Këto janë incidente serioze që duhet të parandalohen

Ministri i Mbrojtjes i Kroacisë, Ivan Anushiq, deklaroi se piloti i Forcave të Armatosura të Ushtrisë Kroate, i përfshirë në aferën e spiunazhit në Kosovë, nuk ka pasur qasje në informacione konfidenciale që do të rrezikonin sigurinë e Ushtrisë Kroate, por se reputacioni i ushtrisë është dëmtuar. Ai njoftoi se procedura ndaj oficerit do të…

03/09/2025 15:08

Ministri i Mbrojtjes i Kroacisë, Ivan Anushiq, deklaroi se piloti i Forcave të Armatosura të Ushtrisë Kroate, i përfshirë në aferën e spiunazhit në Kosovë, nuk ka pasur qasje në informacione konfidenciale që do të rrezikonin sigurinë e Ushtrisë Kroate, por se reputacioni i ushtrisë është dëmtuar.

Ai njoftoi se procedura ndaj oficerit do të zhvillohet në përputhje me ligjin dhe se kontrolli brenda ushtrisë do të forcohet më tej.

 

 

“Këto janë incidente serioze që duhet të parandalohen”, theksoi ai, duke shtuar se tashmë ka kërkuar rritjen e mbikëqyrjes nga VSOA-ja (Shërbimi i Sigurisë Ushtarake).

Kujtojmë se piloti ushtarak kroat dhe e dashura e tij – një shtetase serbe nga Mitrovica e Veriut – u arrestuan në fund të korrikut me dyshimin për spiunazh në favor të Serbisë, raporton vijesti.ba.

