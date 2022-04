Pikëtohet zëvendësuesi i Pogbas – Man Utd synon Milinkovic-Savic

Me francezin shumë afër largimit nga “Djajtë e Kuq”, drejtuesit i kanë hedhur sytë nga Milinkovic-Savic.

Mesfushori i Lazios, tash e sa vite, po bën paraqitje fantastike me klubin kryeqytetas, e për rrjedhojë ka zgjuar interesimin e top-klubeve evropiane, transmeton lajmi.net.

Kontrata e serbit skadon në verën e vitit 2023, por për 20-herë kampionët anglezë është me emergjencë që çështja e mesfushës të zgjidhet në këtë verë.

Ende nuk dihet se sa do të jetë oferta në drejtim të klubit “biancocelesti”, por është e sigurt që United do të tentojë të nënshkruajë me futbollistin. /Lajmi.net/