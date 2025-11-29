Pikëpyetja e momentit: Kah do të rreshtohet Nisma e Limajt për zgjedhjet e 28 dhjetorit?
“Jemi në bisedime me LDK-në”, kështu tha për lajmi.net kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj kur u pyet për koalicion parazgjedhor. Kjo deklaratë e tij ishte me 26 nëntor. Tre ditë kanë kaluar dhe ende nuk dihet se a ka pasur përparime mes Nismës dhe LDK-së për një koalicion parazgjedhor, transmeton lajmi.net. Po ashtu, në…
“Jemi në bisedime me LDK-në”, kështu tha për lajmi.net kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj kur u pyet për koalicion parazgjedhor.
Kjo deklaratë e tij ishte me 26 nëntor. Tre ditë kanë kaluar dhe ende nuk dihet se a ka pasur përparime mes Nismës dhe LDK-së për një koalicion parazgjedhor, transmeton lajmi.net.
Po ashtu, në prononcimin për lajmi.net, Limaj e kishte mohuar se ka pasur ofertë nga Partia Demokratike e Kosovës.
Kah do të rreshtohet Limaj? Kjo është pikëpyetja e momentit!
Nuk i kanë mbetur edhe shumë kohë për të vendosur.
Nesër do të jetë e fundit për partitë që të regjistrojnë koalicionet.
Pas kësaj dite, nuk mund të ketë koalicion të regjistruar mes dy partive.
Lidhja Demokratike e Kosovës tashmë ka arritur marrëveshje me dy parti, që kandidatët e tyre të bëhen pjesë e listës së tyre. Bëhet fjalë për Aleancën Kosova e Re (AKR) dhe Partinë e Drejtësisë (PD)./lajmi.net/