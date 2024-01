“Pikëpamje strategjike për të ardhmen e dialogut”, Lajçak tregon se çka bisedoi me Kurti Emisari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak ka dhënë detaje se çka ka biseduar me kryeministrin Albin Kurti. Lajçak tha se me Kurtin kishte një diskutim të detajuar lidhur me pikëpamjen strategjike për dialogun e të ardhmes, transmeton lajmi.net. “Patëm një diskutim të detajuar dhe të dobishëm për pikëpamjen strategjike të Dialogut për periudhën…