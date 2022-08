Philipp Lahm do ta bojkotojë Kupën e Botës 2022: Të drejtat e njerëzve duhet të luajnë rol të madh

Ikona gjermane e futbollit, Philipp Lahm nuk do ta ndjekë nga afër Kampionatin Botëror 2022.

Kupa e Botës këtë vit do të mbahet në shtetin e Katarit, gjatë muajve nëntor-dhjetor. Por, jo të gjithë janë të kënaqur me organizimin e FIFA.

Emra të mëdhenj të futbollit kanë reaguar, pas të drejtat e punëtorëve janë shkelur. Por, edhe të drejtat e tifozëve do të shtyhen, me ndalesa joracionale. Kësisoj, Lahm do të bojkotojë këtë turne.

“Nuk do të udhëtoj me delegacionin gjerman dhe nuk kam ndërmend të shkoj as si tifoz”, ka thënë Lahm, transmeton lajmi.net.

“Preferoj të qëndroj në shtëpi. Të drejtat e njeriut duhet të luajnë rol të madh”, shtoi ai.

Përveç Lahm, edhe trajneri i Liverpool, Jurgen Klopp ka qenë nga më kritikët. /Lajmi.net/