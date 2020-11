Pfizer ka gati vaksinën kundër COVID-19, është mbi 90 për qind efikase

Prodhuesi i ilaçeve Pfizer njoftoi të hënën se një analizë e hershme e vaksinës së koronavirusit sugjeroi se vaksina ishte mjaft efektive në parandalimin e COVID-19, një zhvillim premtues pasi bota ka pritur me padurim çdo lajm pozitiv në lidhje me një pandemi që ka vrarë më shumë se 1.2 milionë njerëz, raporton New York Times, transmeton lajmi.net.

Pfizer, i cili zhvilloi vaksinën me prodhuesin gjerman të ilaçeve BioNTech, lëshoi ​​vetëm detaje të vogla nga prova e tij klinike, bazuar në rishikimin e parë zyrtar të të dhënave nga një panel i jashtëm ekspertësh.

Kompania tha se analiza zbuloi se vaksina ishte më shumë se 90 për qind efektive në parandalimin e sëmundjes midis vullnetarëve në provë të cilët nuk kishin shenja të infeksionit paraprak të koronavirusit.

Nëse rezultatet zgjasin, ai nivel i mbrojtjes do ta barazonte atë me vaksinat shumë efektive të fëmijërisë për sëmundje të tilla si fruthi. Asnjë shqetësim serioz i sigurisë nuk është vërejtur, tha kompania. /Lajmi.net/