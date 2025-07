​Pezullohet tenderi për rehabilitimin e njësisë A3 në KEK

Ministrja në detyrë e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka sqaruar se projekti për rehabilitimin e njësisë A3 në termocentralin “Kosova A” nuk është anuluar, por vetëm pezulluar përkohësisht, si rezultat i një ankese të dorëzuar pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit (OShP).

Sipas Rizvanollit, pezullimi ka ardhur me kërkesë të OShP-së, për shkak të procedurave ligjore që lidhen me ankesën. Ajo theksoi se Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) mbetet e bindur se kjo ankesë është e pabazuar dhe tashmë ka kërkuar nga OShP që rasti të trajtohet me prioritet, duke marrë parasysh rëndësinë strategjike të projektit.

“Kjo bindje është përforcuar edhe nga raporti zyrtar i Ekspertit Shqyrtues të OShP-së (nr. lëndës 2025/0579), i cili rekomandon refuzimin e ankesës si të palejuar”, ka shkruar Rizvanolli në Facebook.

Ajo theksoi se KEK mbetet i përkushtuar që i gjithë procesi të zhvillohet në mënyrë transparente dhe të drejtë, me konkurrencë të hapur dhe në përputhje të plotë me ligjin, duke u bazuar në dokumentacionin e përgatitur nga ekspertët e KEK-ut në bashkëpunim me konsulencën e USAID, sipas standardeve më të mira ndërkombëtare.

Ministrja shtoi se KEK është i vendosur ta çojë përpara projektin deri në finalizimin e tij, pavarësisht tentativave për ta cenuar procesin përmes dezinformatave apo pretendimeve të pabazuara.

“U bashkohem thirrjes së KEK për të gjitha palët që të shmangin përhapjen e dezinformatave dhe krijimin e pasigurisë rreth projekteve strategjike në sektorin e energjisë. Këto mund të dëmtojnë jo vetëm përfundimin e projekteve, por edhe imazhin e Kosovës si destinacion për investime”, ka përfunduar Rizvanolli.

I bashkohem thirrjes së KEK për të gjitha palët që të shmangin përhapjen e dezinformatave dhe krijimin e pasigurisë në lidhje me projektet strategjike në energji, gjë që mund të rrezikojë jo vetëm suksesin e projekteve por edhe imazhin e Kosovës si vend për të bërë biznes e për të investuar./Lajmi.net/