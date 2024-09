Pezullohet përkohësisht tenderi 18 milionë e 400 mijë euro për sheshin “Xhorxh Bush” në Prishtinë

Komuna e Prishtinës ka marrë vendim për pezullimin e përkohshëm të tenderit prej 18 milionë euro për ndërtimin e sheshit “Xhorxh Bush”.

Kjo është konfirmuar për lajmi.net edhe nga nënkryetari i Komunës së Prishtinës, Alban Zogaj.

Zogaj tha se ky vendim është marrë për shkak të një ankese që është bërë nga një kompani drejtuar Organit Shqyrtues të Prokurimi, e që pretendon se ka pasur shkelje të Ligjit për Prokurimin Publik.

“Ka një ankesë në Organin Shqyrtues të Prokurimit, e derisa OSHP-ja të trajton ankesën pra është i pezulluar”,tha Zogaj.

Ai po ashtu deklaroi se pezullimi zakonisht mund të zgjasë dy-tri ditë, ose deri në një javë kësisoj Komuna është në pritje pastaj të shqyrtimit.

Ndryshe tri javë më parë është bërë e ditur se projekti në fjalë për ndërtimin e sheshit “Xhorxh Bush” në kryeqytet do të kushtojë mbi 18 milionë euro.

Komuna e Prishtinës pati nisur me procedurat e prokurimit për ndërtimin e sheshit “Xhorxh Bush” në kryeqytet.

Vlera e parashikuar e kontratës ishte 18 milionë e 400 mijë euro janë paparaparë për ndërtimin e këtij sheshi.

Lloji i procedurës është i hapur dhe kriteri për dhënien kontratës është “tenderi ekonomikisht më i favorshëm”.

Afati i fundit për dorëzimin e tenderëve ishte më 6 shtator deri në ora 14:00.

Sipas dosjes së tenderit, punimet për ndërtimin e këtij sheshi duhet të përfundojnë brenda 540 ditëve të punës.

Madje lajmin për nisjen e procedurave dhe përfshirjen e transportit të këtij sheshi e bëri kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, më 16 gusht 2024.

Përmes një postimi në Faceook,. Rama kishte thënë se projekti i reviduar përfshin edhe transportimin e sheshit “Zahir Pajziti” dhe të hapësirave përreth.

Duke mos e lënë me kaq, Rama tha se ky shesh synon përfshirjen e sektorit privat, si një investim i ngjashëm me atë për “Parkingun Nëntokësor’ brenda kampusit të Universitetit të Prishtinës.

Kjo për shkak të buxhetit të limituar të komunës për investime kapitale, e që për vitin 2024 është 40 milionë euro.

Rruga “Xhorxh Bush” ishte mbyllur për herë të parë për qarkullim në nëntor të vitit 2022, për festat e fundvitit e që më pas u hap më 13 janar 2023 vetëm për autobusë, taksi dhe automjetet emergjente.

Më pas, rruga është mbyllur plotësisht për të nisur punimet për shndërrimin e saj në shesh, por këto punime stagnuan për shkak të mungesës së një projekti të qartë dhe nisjes së procedurave të prokurimit.

Rama në muajin janar 2024 e kishte prezantuar projektin për sheshin “Xhorxh Bush”, duke thënë se po krijohen më shumë hapësira publike e gjelbërim për qytetarët.

Rama thoshte se sheshi do t’ia mundësojë Prishtinës që të marrë frymë.

“Bulevardi i Kryeqytetit, do të shndërrohet në një hapësirë urbane bashkëkohore e cila reflekton nevojat e qytetarëve, promovon një stil të jetës së shëndetshme, me shumë gjelbërim dhe ajër të pastër. Duke qenë i tillë, projekti do të jetë një shembull i zhvillimit të qëndrueshëm. Me materiale të qëndrueshme e gjelbërim, sheshi do t’i mundësojë Prishtinës të merr frymë dhe do të stimulojë njerëzit të marrin pjesë më aktivisht në jetën e qytetit.” – kishte shkruar Rama në Facebook.

Më tej, ai kishte thënë ky shesh mund të jep hapësira për të gjitha moshat si dhe për artistët, teksa kishte thënë se do të largohet muri te katedralja që është në këtë shesh.

“Bulevardi do të jetë përplot jetë dhe ideja është që këto sheshe të jenë të qasshme për të gjitha moshat. Gjithashtu do të ketë hapësirë për artistët që të krijojnë një Prishtinë të transformueshme. Pjesa e Katedrales, për momentin është e rrethuar me një mur të vogël dhe ne kemi propozuar që të hapet dhe të jetë e qasshme për të gjithë, në mënyrë që të mos t’i shohim këto monumente të rrethuara dhe të mos jenë të cenueshme për qytetarët.”./Lajmi.net/