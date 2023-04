Pezullimi i garave, vendimet skandaloze të gjyqtarëve, fyerjet dhe padrejtësitë e shumta – flet kryetari i klubit të Tërnocit

Gjendja e rëndë që po kalojnë klubet shqiptare në Serbi, për shkak të diskriminimit, padrejtësive dhe shumëçka tjetër që po u bëhen atyre, është parë edhe në rastin e fundit kur një klub shqiptar është detyruar t’i pezullojë garat.

KF Tërnoci, klubi shqiptar nga Bujanoci pak ditë më parë njoftoi zyrtarisht për pezullim të garave. Krejt kjo për shkak se ata thonë të jenë cak i padrejtësive, vetëm e vetëm se janë klub me drejtues dhe futbollistë shqiptarë.

“Kulmi” i të gjithave ishte ndeshja e Tërnocit kundër Moravës, në të cilën ndeshje një gjyqtar i përjashtoi me karton të kuq hiç më pak se tre futbollistë të ekipit shqiptar, ndërkohë që nga klubi i quajnë vendime skandaloze të gjyqtarit serb.

Kryetari i klubit të Tërnocit, Jusuf Hasani në një intervistë dhënë për lajmi.net tregoi se si erdhi deri te vendimi i tyre për pezullim të garave.

“I keni parë edhe pamjet. Në xhiron e 19-të kundër ekipit të Moravës referi ka nis të marrë vendime skandaloze. I ndëshkoi tre futbollistë tanë me kartonë të kuq. Vendimi ishte absurd. Ne e kemi parë atë si provokim ndaj lojtarëve tanë, por edhe nga publiku ka pas sharje, fyerje në të gjitha mënyrat. Nuk ka pas nevojë me pas kwso spektakli me kartona ndaj nesh. Arsyeja që ne mendojmë që ka qenë, për shkak të na penalizojnë për ndeshjen e radhës e cila ishte shumë e rëndësishme për ne” – tha Hasani për lajmi.net.

Hasani pohoi se klubi shqiptar ka dërguar letër në Federatën serbe të futbollit, por këta të fundit nuk kanë kthyer përgjigje, ndonëse kanë kaluar dy javë.

“Kemi dërguar letër në Federatën serbe. Java e dytë është kryer, po hyjmë në javën e tretë dhe ende nuk kemi marrë përgjigjje nga ta. Është e pakuptimit të mos na kthejnë asnjë përgjigjje”, shtoi ai.

I pari i klubit të Tërnocit tregoi kushtet që kanë ata në mënyrë që t’iu rikthehen garave.

“Përmes kërkesës që e kemi bë. Kemi edhe një kusht. Vendimet e referëve të shfuqizohen. Vetë gjyqtarët janë suspenduar për atë ndeshje, por vendimet qëndrojnë ende. Kërkesa jonë pra për t’u rikthyer garave është shfuqizimi i atyre vendimeve të gjyqtarëve në mënyrë që lojtarët tanë të kenë të drejtë të lojës”, vazhdoi Hasani.

Hasani tregoi për portalin se ata përjetojnë fyerje dhe ofendime kur luajnë në udhëtim dhe arsyeja sipas tij është vetëm se ata janë klub shqiptar.

“Pothuajse në çdo ndeshje ka fyerje ndaj nesh. Sidomos ndaj neve që jemi ekip shqiptar, nuk na shohin me sy të mirë kur luajmë në udhëtim. Përkundër neve që u bëjmë mikpritje të mirë gjitha ekipeve”, theksoi ai më tej.

Për fund, Hasani nuk hezitoi të përmend klubet nga Anamorava me të cilat ata kanë raporte të mira bashkëpunimi.

“Me klubet nga Gjilani kemi marrëdhënie të mira. Dritën dhe Gjilanin, por edhe ekipet që janë në rang më të ulët. Për ndihmë nuk kemi nevojë shumë, përveç që i marrin në ekipet e tyre lojtarët tanë për të cilët ne nuk kemi ekip enkas për ta. Bashkëpunimi me ta ka qenë gjithmonë në nivel”, përfundoi Hasani./Lajmi.net/