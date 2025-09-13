Pezullimi i Dialogut Strategjik, Shtuni: SHBA është lodhur me papjekurinë dhe veprimet e papërgjegjshme të Kurtit
Eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe sigurisë, Ardian Shtuni, ka kritikuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti për qasjen e tij ndaj partnerëve strategjikë, sidomos Shteteve të Bashkuara. Shtuni paralajmëroi se pezullimet dhe masat nga ana e SHBA-së janë të mundshme, ndonëse shpreson që të mos realizohen.
Ai theksoi se masat janë gjithmonë proporcionale me veprimet e qeverisë dhe se Kurti po tregohet “shumë kreativ dhe i paparashikueshëm” në mënyrën se si po tensionon marrëdhëniet me aleatët ndërkombëtarë.
“Në parim masa ka plot. Mund të ketë pezullime të ndryshme, shpresoj që nuk do të jetësohen. Por nuk dua të spekuloj. Masat janë proporcionale me veprimet që merren, dhe kryeministri në detyrë është treguar mjaft kreativ dhe i paparashikueshëm kur vjen puna te gjetja e mënyrave të reja për të acaruar marrëdhëniet me partnerët strategjikë”, tha Shtuni në Click të RTV21.
Ai ka ngritur shqetësimin se Qeveria e Kosovës po injoron paralajmërimet e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.