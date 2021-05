Pezullim i patentave për vaksinat

Në luftën botërore kundër pandemisë, qeveria e SHBA-së është shprehur për një pezullim të përkohshëm të mbrojtjes së patentave për vaksinat. “Kjo është një krizë botërore shëndetësore dhe rrethanat e jashtëzakonshme të pandemisë së COVID-19 kërkojnë masa të jashtëzakonshme”, argumentoi e ngarkuara e SHBA për Tregtinë, Katherine Tai ndërrimin e kursit të qeverisë amerikane.

Deri më tani vende të rëndësishme prodhuese farmaceutike si SHBA e bllokojnë iniciativën e Afrikës së Jugut dhe Indisë.

Qeveria amerikane beson fort në mbrojtjen e pasurisë intelektuale, por ajo do të angazhohet tek Organizata Botërore e Tregtisë për një rregullore përjashtuese tek vaksinat kundër Coronës, “për t’i dhënë fund kësaj pandemie”. Në deklaratën e Tai theksohet, se “synimi i SHBA është që të vaksinohen sa më shpejt të jetë e mundur sa më shumë njerëz me vaksina të sigurta dhe të efektshme”. E ngarkuara e SHBA për Tregtinë, po ashtu kujtoi, se bisedimet me OBT mund të zgjasin, deri sa të gjendet një “konsensus”.