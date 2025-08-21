Petrit Zogaj: Përjashtimi i mundshëm i Listës Serbe nga zgjedhjet, “karta e fundit” e Kurtit – rrezik për sanksione amerikane

21/08/2025 16:59

Analisti politik Petrit Zogaj ka reaguar ashpër ndaj spekulimeve për një tentim të mundshëm nga ana e Qeverisë së Kosovës për të përjashtuar Listën Serbe nga zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në vjeshtë.

Sipas tij, një veprim i tillë do të përbënte “kartan e fundit” të kryeministrit Albin Kurti për të ruajtur strukturën e militantëve dhe për të mobilizuar bazën e tij në funksion të zgjedhjeve të ardhshme lokale dhe parlamentare, transmeton lajmi.net

Zogaj thekson se ky skenar po ndodh në kohën kur Kurti është i izoluar si asnjëherë më parë, si brenda ashtu edhe jashtë Kosovës.

Ai i lidh këto zhvillime me paralajmërimin e ashpër të Ambasadës së SHBA-së në Prishtinë, duke e parë atë si një sinjal të qartë ndaj çfarëdo përpjekjeje për të manipuluar procesin zgjedhor.

Nëse ndodh një përjashtim i tillë i Listës Serbe, Zogaj paralajmëron pasoja të rënda ndërkombëtare. “Kosova do të futet në sanksione të SHBA-së, dhe Kurti do të jetë i pari në atë listë, ngjashëm me Milorad Dodikun në Bosnje,” tha ai, duke shtuar se një veprim i tillë do t’i shërbente drejtpërdrejt agjendës së Serbisë kundër shtetësisë së Kosovës.

Postimi i plotë: 

Karta e fundit qe i ka mbetur liderit suprem eshte tentimi per perjashtimin e Listes Serbe nga zgjedhjet lokale ne vjeshte. Per kete arsye po e shohim paralajmerimin e ashper te Ambasades se ShBA-s ne Prishtine. I izoluar si kurre me pare-brenda e jashte Kosoves, Kurti do te tentoje qe te beje manovra tjera “nacionaliste” per te mirembajtur nje strukture te militanteve e qe do t’i sherbenin per zgjedhjet e ardhshme lokale e parlamentare. Nese do te kete nje tentim te tille, pra pengimin e Listes Serbe per zgjedhjet e ardhshme, pa asnje dyshim, Kosova do te futet nen sanksione te ShBA-s, e Kurti do te jete i pari zyrtar ne ate liste, ngjashem sikur me Dodik ne Bosnje. Ky do te ishte sherbimi me i madh qe Qeveria e Kosoves do t’i bente Serbise dhe agjendes se saj kunder Kosoves./lajmi.net/

