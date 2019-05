Petr Cech, lamtumira e hidhur dhe e përlotur e një gjiganti

Gjiganti çek, në moshën 37 vjeçare, i “var dorezat në gozhdë”. Dhe e bëri këtë me një humbje të dhimbshme, që koinçidoi me ballafaqimin mes dy ekipeve të tij të zemrës, Chelsea dhe Arsenal. Një kapriçio e futbollit…

Çeku ka 15 sezone, që është një nga portierët e spikatur në futbollin anglez. Një klasik i garave ndërkombëtare, një nga emrat e paharruar, kur të kërkohet të thirrësh në kujtesë portierët më të mirë. Cech i tha lamtumirë futbollit të luajtur, duke lënë pas një karrierë mbresëlënëse, falë cilësive të mëdha. Ndoshta nuk do ta dëshironte një fund të tillë, duke pësuar 4 gola në një finale të rëndësishme, por nuk mund të bënte thuajse asgjë në to, shkruan telesport.al.

Ai e bëri punën e tij, por pjesa tjetër nuk e shoqëroi. Dhe titulli u “zhduk”, kaloi te blutë e Londrës. Në fakt, portieri e fitoi “Europa League” në vitin 2013, pikërisht me Chelsea, sikurse Ligën e Kampionëve një vit më parë, me të njëjtin ekip. Nuk harrohen titujt e kampionit në Premier League, as pjesëmarrjet në katër Kampionate Europiane. Lotët e shënjuan fytyrën e gjigantit çek, sepse Cech, siç ka treguar gjithmonë, përveçse portier i madh, është një profesionist i patëmetë.

Dhe humbja gjithmonë dhemb, kur e përjeton me pasion të madh punën tënde. Tani do të jetë radha e tij për t’u kthyer në “Stamford Bridge”, ku e pret pozicioni i drejtorit sportiv. Pa u kursyer, me të njëjtin profesionalizëm, si gjithmonë.