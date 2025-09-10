Petkoviqi thotë se nesër do të mbahet raundi i ri i dialogut me Kosovën në Bruksel

Delegacioni i Beogradit, i kryesuar nga drejtori i Zyrës për Kosovë dhe kryenegociatori në nivel teknik, Petar Petkoviq, ka mbërritur sonte në Bruksel. Siç raporton agjencia serbe e lajmeve "Tanjug", të enjten më 11 shtator, në mëngjes, ata do të marrin pjesë në një rund të ri të dialogut me Kosovën nën ndërmjetësimin e Bashkimit…

10/09/2025 23:29

Delegacioni i Beogradit, i kryesuar nga drejtori i Zyrës për Kosovë dhe kryenegociatori në nivel teknik, Petar Petkoviq, ka mbërritur sonte në Bruksel.

Siç raporton agjencia serbe e lajmeve “Tanjug”, të enjten më 11 shtator, në mëngjes, ata do të marrin pjesë në një rund të ri të dialogut me Kosovën nën ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.

Klankosova.tv ka pyetur zyrën e kryenegociatorit Besnik Bislimi për një takim të tillë, por ende nuk ka ndonjë përgjigje.

Ky rund i ri vjen vetëm dy ditë para fillimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale në Kosovë.

Takimi i fundit i dialogut u mbajt më 10 qershor.

